Ferienkompass Rheinberg : Mit dem Skateboard in den Sommer

Rheinberg Die Organisation Skate-Aid initiiert weltweit Aktionen für sozial benachteiligte Kinder. Jetzt veranstaltete sie in Rheinberg einen zweitägigen Skate-Workshop am Jugendzentrum Zuff – und sorgte für viel Spaß und gute Laune.

Brasilien, Namibia oder Ägypten – in diesen und zahlreichen weiteren Ländern auf der ganzen Welt hat die Organisation Skate-Aid bereits Kindern und Jugendlichen mit sozialen Projekten und dem Bau von Skateparks zu mehr Bewegung und Spaß im Leben verholfen. In Zusammenarbeit mit dem Energieunternehmen Innogy als Sponsor wurde zum Beispiel vor gut einer Woche der erste Skatepark in Syrien eröffnet. Unter dem Motto „Wir machen Kinder stark“ war Skate-Aid jetzt auch in Rheinberg auf dem Gelände des Jugendzentrums Zuff vertreten und veranstaltete im Ferienkompass-Programm einen Skate-Workshop.