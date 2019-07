Ländliche Idylle : Wiederkäuer zu majestätischen Füßen

Menzelen Ländliches Idyll am Straßenrand in Menzelen: Kühe machen es sich im Schatten eines überdimensionalen Paares bequem.

(bp) Der Autofahrer auf der Xantener Straße (B 57) wird in diesen so heißen Tagen in Höhe Menzelen Augenzeuge eines ländlich idyllischen Stilllebens. Ein Braut- oder Köningspaar, genau ist das nicht mehr zu erkennen, aus Strohballen – sie ganz in Weiß, er im schwarzen Anzug – posiert als Blickfang auf der abgemähten Wiese. Im Schatten der klimafreundlichen Großfiguren aus nachwachsenden Rohstoffen haben es sich in diesen sommerlichen Zeiten die Kühe bequem gemacht, um hier in aller Seelenruhe genüsslich wiederzukäuen. Dem gekrönten Paar haben die Rotbunten ein wenig respektlos den breiten Rücken zugewandt. Die Kühe sind ganz offenbar zu Fuße der Majestäten nur an dem schattigen Plätzchen interessiert.