Akkordeonorchester Veen : Gelungener Auftritt im Blumenmeer

Veen Das Akkordeonorchester Veen spielte zum 50. Vereinsjubiläum bei der Bundesgartenschau in Heilbronn.

Zukunftsnah, bunt und überraschend vielfältig – so beschreibt sich nicht nur das Maskottchen der Bundesgartenschau (Buga) „Zwerg Karl“. Diese Attribute passen auch genau auf das Akkordeonorchester Veen (AOV). Im Rahmen der Veranstaltungen zum 50-jährigen Vereinsjubiläum sind 26 Spieler des AOV für ein Wochenende nach Heilbronn gefahren. Selbstverständlich mit ihren Instrumenten im Gepäck.

Die drei Tage seien gefüllt mit Überraschungen, super Laune und Sonnenschein pur, berichten die Musiker. Zur abendlichen Weinprobe wurden die Reisenden von den „Friends of Dixiland“ aus Heilbronn empfangen. Bei zünftiger Dixiland-Musik war die lange Reise schnell vergessen und so manch guter Tropfen probiert.

Trotz kurzer Nacht war das Konzert der Musiker aus Veen in dem riesigen Holzpavillon mitten auf der Buga ein voller Erfolg. Das Publikum hat sich trotz tropischer Hitze sogar zu spontanen Tanzeinlagen hinreißen lassen. Verschiedene weitere Aktionen in der Stadt rundeten den launigen Tag ab.

Zu jeder guten Reise in Weingebiete gehört eine Wanderung durch die Weinberge. Also machte sich die Gruppe vor der Heimfahrt auf den sechs Kilometer langen Fußweg zu einem Restaurant auf der Bergspitze auf. Oben angekommen, genossen die Musiker noch einmal den herrlichen Blick auf die Landschaft des Neckartals, ehe es auf die Heimreise ging. Gegen 21 Uhr endete der Orchesterausflug in der Heimat.