Klimaschutz in Rheinberg : SPD weiter für die Klima-Resolution

Klimaschutz in Rheinberg

Rheinberg Der Ortsverein will das Thema Klimaschutz über einen erneuten Antrag aufgreifen.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Die SPD bedauert, dass die von den Grünen eingebrachte Resolution zum Klima-Notstand vom Rat abgelehnt worden ist (wir berichteten). Die Resolution, der inzwischen viele deutschen Kommunen zugestimmt haben, besagt in etwa: Der Klimawandel ist ein alle betreffendes und überall relevantes Thema, deshalb sollte auch in Kommunen bei jeder Entscheidung geprüft werden, wie und ob Klimaschutzbelange betroffen sind. Die Verwaltung hatte den Beschlussvorschlag erweitert und vorgeschlagen, zunächst zu prüfen, welche Auswirkungen die Zustimmung der Resolution in Rheinberg haben kann.