Aktiver Klimaschutz im Kreis Wesel : Stadtradler vor Millionen-Grenze

Rheinberg/Alpen Zwischenstand: Team Rheinberg liegt vor den Nachbarn auf Rang vier. Sonsbeck ist relativ stark, Alpen ist das aktuelles Schlusslicht im Kreis Wesel.

In der zweiten Stadtradelwoche haben die Städte und Gemeinden im Kreis Wesel noch mal zugelegt, freut sich Rheinbergs Stadtradel-Koodinator Jens Harnack. Zum Stichtag 17. Mai hatten sich etwa 400 aktive Radfahrer in den 13 Städten und Gemeinden im Kreis Wesel neu registriert; insgesamt kam an diesem Tag ein Plus von 75.000 Kilometern auf den Tacho. Bei der diesjährigen Auflage des beliebten Wettbewerbs sind nun (Stand 18. Mai) 9813 Aktive am Start und haben in der Summe bereits 920.706 Kilometer für die Kommunen im Kreis Wesel erradelt.