Mehrere Termine in den Sommerferien : Polizei bietet kostenlose Pedelec-Trainings an

Die Kreispolizei bietet in den Sommerferien wieder kostenlose Trainings zum Umgang mit E-Bike und Pedelec an. Es gibt auch Termine in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck. Beamte der Verkehrsunfallprävention zeigen drei Stunden lang Übungen und geben viel Wissenswertes rund um das akkubetriebe Gefährt, wie die Polizei mitteilt. Teilnehmer sollen zum Beispiel erfahren, wie ihr Bike reagiert und wie Autofahrer sie im Straßenverkehr wahrnehmen. Fahrräder werden auf Wunsch auch codiert, also gegen Diebstahl geschützt.