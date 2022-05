Kulturszene in Rheinberg : Bilder bereiten den Boden

Kulturszene in Rheinberg

Rheinberg Im Rheinberger Stadthaus ist die Kunstausstellung „Foyer des Arts“ eröffnet worden. Die ganz unterschiedlichen Werke von zwölf Künstlerinnen und Künstlern sollen auf das Kulturfest einstimmen, das Mitte Juni gefeiert wird.

Mit einer „stillen Eröffnung“ startete zu Beginn der Woche im Foyer des Stadthauses die Kunstausstellung „Foyer des Arts“. Damit möchte die Stadt Rheinberg nach Angaben von Kulturamts-Mitarbeiterin Dorothee Brunner auf das am Wochenende, 11. und 12. Juni, in Rheinberg stattfindende Kulturfest hinweisen.

Unter den zwölf Künstlern und Künstlerinnen, die ihre höchst unterschiedlichen Werke noch bis zum 13. Juni im Stadthaus ausstellen, ist auch Fotograf Klaus Rademaker vom Künstlerstammtisch Schwarzer Adler, der den Schaffensprozess vieler Werke in stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen festgehalten hat.

Viele Künstler nutzen Ausstellungen gewöhnlich auch, um mehr Platz zu bekommen, indem man sich von Werken trennt. Bei Heidi Maas und ihrem Ölbild „Amazone“ ist das eher umgekehrt: „Mein Sohn hatte dieses Bild gemalt und anschließend verkauft. Das fand ich so schade und habe es nachgemalt“, erzählt die Hobbymalerin.

Ein wichtiger Bestandteil in den Bildern von Nicole Poelmann-Heinhold sind Augen. Eines davon zieht den Betrachter förmlich in seinen Bann. „The Look“ nennt sich das abstrakte und doch ein wenig gegenständlich anmutende Werk. „Das Auge spielt für mich eine große Rolle. Es blickt auf die Geschehnisse und alles, was uns beschäftigt“, erzählt die Kiki-Dietz-Schülerin: „Manchmal fehlt mir das gewisse Etwas. Dann male ich ein Auge rein, und das Bild ist fertig.“