Geflügelhalter können aufatmen : Geflügelpest: Kreis Wesel hebt die Sperrzone auf

Im betroffenen Betrieb in Kamp-Lintfort mussten mehr 44.000 Puten getötet und umfangreiche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Kamp-Lintfort Alle klinischen und virologischen Untersuchungen in der Sperrzone um den betroffenen Putenbetrieb in Kamp-Lintfort sind laut Kreisverwaltung negativ verlaufen, so dass ab Freitag, 20. Mai, keine besonderen Einschränkungen für Geflügelhaltungen mehr gelten.

