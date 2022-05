Rehe liefen plötzlich auf die Straße : 13 Wildunfälle am Wochenende im Kreis Wesel

Kreis Wesel Wenn plötzlich ein Reh auf der Straße steht, ist eine Kollision oftmals nicht mehr zu vermeiden. Am Wochenende hatten 13 Autofahrerinnen und Autofahrer Glück im Unglück.

13 Wildunfälle meldet die Polizei vom vergangenen Wochenende im Kreis Wesel. In den meisten Fällen liefen Rehe unvermittelt auf die Fahrbahn und stießen mit Autos zusammen.Die Fahrerinnen und Fahrer hatten Glück im Unglück. Es blieb bei leichtem Sachschaden. Verteilt waren die Unfälle, von denen sich die Mehrzahl in den Abend- und Nachtstunden ereigneten, auf das gesamte Kreisgebiet. In Hamminkeln krachte es viermal, in Hünxe und Sonsbeck je zweimal, und je einmal in Voerde, Wesel, Kamp-Lintfort, Xanten und Neukirchen-Vluyn.