Hanna Heinen in Rheinberg ordiniert : Mit kritischem Blick auf die Bruchstellen

In der evangelischen Kirche in Rheinberg ist Hanna Heinen von Superintendent Wolfram Syben als Pfarrerin ordiniert worden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Hanna Heinen ist als Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg ordiniert worden. Hier war sie schon als Vikarin tätig. Ihre erste Amtshandlung ist eine Trauung.

Nun will sie ihre Gemeinde weiter kennenlernen. Zu einer ihrer ersten Amtshandlungen als Pfarrerin gehört eine Trauung. „Ich darf eine erfreuliche Reise von zwei Menschen begleiten“, so Pfarrerin Heinen. Studiert hat die gebürtige Krefelderin in Wuppertal und Hamburg. „Doch der Niederrhein ist meine Heimat geblieben“, sagt sie. Sie weiß um die Erwartungen, die an sie gestellt werden, und die sie vor allem an sich selber stellt. Pfarrer Otten und Superintendent Syben richteten in der Predigt daher den Blick auf menschliche Stärken, Talente, Unfertigkeiten und Unvollkommenheiten, aber auch auf den Schatz, den der Glaube biete – Trost, Überzeugung, Hoffnung und Zuversicht, Mut wie Unerschrockenheit.