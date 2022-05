Rheinberger Theo Geßmann : Der ewige Feuerwehrmann geht

Rheinberg Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Rheinberg haben ihrem Gerätewart Theo Geßmann (63) einen unvergesslichen Abschied beschert. Er war fast ein halbes Jahrhundert bei den Blauröcken und hat jede Menge erlebt.

„Damit hatte ich nicht gerechnet und war total überrascht“, erzählt Theo Geßmann noch immer gerührt. Dass ihn eine Überraschung erwarten würde, war ihm irgendwie klar gewesen, schließlich hatten ihn die Kameraden einfach und ohne Ankündigung oder Begründung aus der Whatsapp-Gruppe geschmissen. Einmal im Geleit durch Rheinberg, um dann im Gerätehaus am Standort Melkweg in versammelter Runde zu frühstücken – die Überraschung zur Verabschiedung des ältesten aktiven Kameraden in der gesamten Stadt war gelungen.

Als junger Mann machte er zunächst eine Lehre als Schlosser und Schmied. Die väterliche Betriebsnachfolge tritt er damals aber nicht an, sondern beginnt am 15. August 1980 seine Laufbahn auf der Rettungswache der Stadt Rheinberg. Bereits seit 1973 ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wird 1993 für ein Vierteljahrhundert Löschzugführer.

Geßmann besucht spezielle Lehrgänge im Technischen Kompetenzzentrum am Institut der Feuerwehr und ist damit immer auf der Höhe der Zeit. Die Freiwillige Feuerwehr ist gut aufgestellt. Am Standort Melkweg sorgt ein Sozialraum, erstellt in Eigenleistung, für das i-Tüpfelchen. „Wir haben viel erlebt“, sagt Theo Geßmann mit Blick auf die ewig lange Zeit in der großen Feuerwehrfamilie.