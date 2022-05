Aktiver Klimaschutz in Rheinberg : Stadtradel-Star kommt gut ohne Auto klar

Torsten Niggemann (50) strampelt sich gerne ab. Der aktuelle Rheinberger Stadtradel-Star fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit nach Duisburg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Krankenpfleger Torsten Niggemann (50) aus Rheinberg ist vor fünf Jahren aus Klimaschutzgründen aufs Rad umgestiegen und strampelt seitdem zur Arbeit nach Duisburg. In einem Blog berichtet er von seinen Erfahrungen.

Fünfmal die Woche fährt Torsten Niggemann über Budberg, Vierbaum und Baerl auf den Rheindeich, um mit dem Fahrrad zum Helios-Krankenhaus in Homberg zu fahren. Knapp 16 Kilometer ist der Weg weit, den er mit dem Fahrrad einmal hin- und einmal zurückfährt. „Zwei- bis dreimal setze ich mich auf mein Gravelrad ohne Zusatzantrieb, zwei bis dreimal die Woche auf mein 45er-E-Bike,“ erzählt der Fachpfleger für Intensivmedizin und Anästhesie. „Ich fühle mich durch die Bewegung wohler.“

Das ist nicht der einzige Grund, warum er vor fünf Jahren aufs Zweirad gewechselt und nun außerdem für drei Wochen Rheinberger Stadtradel-Star ist, in dessen Windschatten auch andere in den Sattel steigen sollen. „Ich habe mir vor fünf Jahren überlegt, welche Folgen der Autoverkehr hat“, blickt der heute 50 Jahre alte Rheinberger zurück. „Der Autoverkehr ist Hauptverursacher des Klimawandels. Dazu sorgt er für Staus, Stress und Parkplatzprobleme. Ich habe mir gedacht, dass es im Grunde simpel ist, das für mich zu ändern.“

Info Schon vier Tonnen CO2 strampelnd eingespart Bundesweite Aktion Das Stadtradeln läuft noch bis 28. Mai. In Rheinberg saßen bis Donnerstag 491 Stadtdradlerinnen und -radler im Sattel, davon sechs „Parlamentarier“, die politisch klimafreundliche Mobilität aktiv nach vorne bringen wollen. 69 Teams haben sich gebildet. 24.346 Kilometer standen Am Donnerstag auf dem Tacho. Das entspricht einer CO 2 -Einsparung von vier Tonnen, heißt es auf der Homepage.

So gab er sein Auto ab, vor allem in dem Bewusstsein, dass Autos in Deutschland mehr als ein Viertel des CO 2 -Ausstoßes verursachen. „Wir besitzen aber noch ein Wohnmobil, um in den Urlaub zu fahren“, sagt der verheiratete Familienmensch und Vater von zwei Kindern. „Sonst kommen wir aber ohne Auto aus.“

Wind und Wetter machen ihm nichts aus. Auch nicht die Beschimpfungen und unterschwelligen Aggressionen, die er mitbekommt, wenn er ordnungsgemäß unterwegs ist und einen Mindestabstand von einem Meter von Autotüren für sich in Anspruch nimmt. „Nicht alle Autofahrer kennen diesen Abstand“, erzählt der Leiter der Endoskopie des Helios-Krankenhauses. Wenn er mit bis zu 28 Kilometern pro Stunde unterwegs sei, habe er ohne diesen Abstand keine Chance, wenn sich vor ihm plötzlich eine Autotür auftun sollte. „Vor allem in Vierbaum ist es eng, weil dort viele Autos auf den Straßen parken“, so der Vielradler.

Auch würden nicht alle Autofahrer die Regel kennen, Radfahrer nur zu überholen, wenn der Abstand mindestens eineinhalb Meter zur linken Schulter misst, außerstädtisch sogar zwei. „Beim Entgegenkommen ist ein Abstand von mindestens einem Meter notwendig“, erläutert der Stadtradel-Star. „Auch diese Regel ist kaum bekannt.“

Obwohl Situationen manchmal stressig sind und Radwege manchmal steinig, freut er sich, mit dem Fahrrad die Landschaft genießen zu können, zum Beispiel auf dem Radweg am Rheinufer in Baerl und Homberg. „Ich vermisse das Auto nicht mehr“, sagt Torsten Niggemann. „Ich komme gut ohne aus.“

Das Stadtradeln dauert bis zum 28. Mai. Der Star verzichtet drei Wochen lang komplett aufs Autofahren, auch als Beifahrer. Er legt seine Strecken zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Bus oder Bahn zurück. Über seine Erfahrungen berichtet er regelmäßig im Stadtradel-Blog.

Organisiert wird das Stadtradeln in Rheinberg von Klimaschutzmanagerin Nicole Weber F. Santos. Geworben wurde Stadtradel-Star Torsten Niggemann von Fabian Rapp und Manuela Bechert, die an der Orsoyer Straße in Rheinberg den Fahrradladen „RADikal“ führen.

