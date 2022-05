Monheim Werbekampagne : „Du bist die Rettung für Monheim“

Monheim Die Monheimer Feuerwehr wirbt mit einer neuen Kampagne um Freiwillige. Sie zeigt das ganze Leistungsspektrum der Retter. Auch ein BSM-Bus dient als Werbeträger.

(elm) Sie klettern in luftige Höhen, löschen Brände, ziehen Menschen aus dem Rhein und sind rund um die Uhr zur Stelle. Neben der Belegschaft der hauptamtlichen Wache bilden dabei die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr die tragende Säule der Gefahrenabwehr. Auf der Suche nach Verstärkung hat die Monheimer Feuerwehr nun eine Kampagne gestartet, die alle Monheimer ansprechen soll: „Du bist die Rettung!“

Die Freiwillige Feuerwehr besteht derzeit aus rund 70 hauptberuflichen und 120 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. In jährlich mehr als 7000 Einsätzen sind die Frauen und Männer täglich vielfach gefordert: „Von der Katze im Baum über brennende Müllcontainer, eingeklemmte Personen, Herzinfarkt oder Schlaganfall bis hin zu dramatisch verlaufenden Gebäudebränden und Personen im Rhein ist unser Einsatzspektrum sehr groß“, berichtet Torsten Schlender, Leiter der Feuerwehr. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Hauptamtlichen bei größeren Einsätzen, Paralleleinsätzen oder übernehmen Spezialaufgaben. „Dieses bewährte System aus Ehren- und Hauptamt ist Garant für den Einsatzerfolg der Feuerwehr.“

Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist jede und jeder zwischen 18 und 40 Jahren willkommen. Wichtig sind unter anderem Teamfähigkeit, eine ausgeprägte Hilfsbereitschaft, die regelmäßige Teilnahme an Übungen und der Mut zur persönlichen Weiterentwicklung. Technisches Interesse oder praktische Fähigkeiten im Umgang mit Werkzeugen und Maschinen sind von Vorteil. Die Monheimer Feuerwehr wartet mit Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, einem zuverlässigen Team mit großem Zusammenhalt und der neuesten Technik auf. In der neuen Feuer- und Rettungswache simulieren in einem Übungsraum Nebelmaschine und verschiebbare Wände eine Wohnung, im großen Fitnessraum gibt es unter anderem Möglichkeiten zum Crossfit, dem modernen Zirkeltraining. Wer möchte, kann bei der Feuerwehr auch einen Führerschein der Klasse C/CE oder einen Sportboot-Führerschein für Binnengewässer machen.