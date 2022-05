Schüler und Lehrer verletzt : Unbekannte sollen Reizgas an Schule in Alpen versprüht haben

Unbekannte sollen Reizgas an Schule in Alpen versprüht haben

Alpen Mehrere Schüler und Lehrer der Sekundarschule in Alpen haben am Mittwochmorgen über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte einen Reizstoff versprüht haben. Sie ermittelt wegen Körperverletzung.

An der Sekundarschule Alpen sollen Unbekannte am Mittwochmorgen einen Reizstoff versprüht haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Personen gegen 9 Uhr über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt. Nach Informationen unserer Redaktion sind zahlreiche Schüler und Lehrer betroffen. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt rückten an. Im Gebäude an der Fürst-Bentheim-Straße in Alpen wurden Messungen durchgeführt. Die Betroffenen wurden behandelt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich um Reizgas handelt, das im Gebäude freigesetzt wurde. Sie ermittelt wegen Körperverletzung.