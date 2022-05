Datenerhebung im Kreis Wesel : Polizei warnt vor Betrügern bei der Zensus-Befragung

Kreis Wesel Die Polizei rät zu besonderer Aufmerksamkeit und gibt Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger vermeiden können, Betrügern auf den Leim zu gehen.

Wer zu den Befragten gehört, erhält vor dem Besuch des Erhebungsbeauftragten einen offiziellen Brief mit einer Terminvorgabe, sodass er oder sie sich auf das Datum und die Uhrzeit einstellen kann. Keiner der Erhebungsbeauftragten klopfe also unvermittelt an die Tür. Sollte das der Fall sein, sollten Betroffene sofort die Polizei unter 110 verständigen und niemanden in die Wohnung lassen.