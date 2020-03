Kindergarten in Alpen : Bauwagen für den Waldkindergarten kommen in Kürze

Alpen Am Freitag, 20. März, sollen die beiden Bauwagen für den Waldkindergarten Wurzelzwerge endgültig fertig gestellt und die erforderlich gewordenen Nachbesserungsarbeiten abgeschlossen sein.

Am Freitag, 20. März, sollen die beiden Bauwagen für den Waldkindergarten Wurzelzwerge endgültig fertig gestellt und die erforderlich gewordenen Nachbesserungsarbeiten abgeschlossen sein. Das hat Carlo Ridder, Leiter des Waldkindergartens, auf Nachfrage der Redaktion mitgeteilt. Er macht sich dann persönlich auf den Weg in den Breisgau, um die Bauwagen vor Ort abzunehmen, so dass bei Bedarf noch vor Ort Korrekturen möglich sind. Danach werden die Wagen, die mit 3,5 Metern eine Überbreite haben, mit einer Spedition an den Niederrhein transportiert. Vor Ort, auf der Wiese vor dem Wäldchen am Mühlenweg, wird noch eine Eingangsbox gebaut, außerdem stehen kleinere Aufbauten noch an. Schließlich muss noch die Bauabnahme durch den Kreis Wesel erfolgen, ehe die schmuckvollen Unterkünfte für die Waldkinder in Betrieb gehen können. Carlo Ridder geht davon aus, dass das Ende April der Fall sein wird.