Fahrrad-Aktion in Wülfrath : Wülfrath tritt ab 8. Mai beim Stadtradeln wieder in die Pedale

Ziel beim Stadtradeln ist es, in 21 Tagen für die eigene Stadt möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Foto: Klima-Bündnis

Wülfrath Der Rekord vom vergangenen Jahr soll nach Möglichkeit wieder gebrochen werden. Bisher sind elf Teams registriert. Anmeldungen sind noch möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In nur wenigen Tagen treten auch in Wülfrath wieder zahlreiche Menschen ordentlich in die Pedale, um möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Denn am 8. Mai startet wieder das Stadtradeln.

Im vergangenen Jahr schafften es die 137 Teilnehmenden beim Stadtradeln auf eine Distanz von 37.492 Kilometer. Damit wurde für die Kalkstadt eine neue Bestmarke aufgestellt, die nach Möglichkeit in diesem Jahr überboten werden soll. Mitwirken beim neuen Rekordversuch können Fahrradfahrer vom 8. bis 28. Mai. Bei der jährlich stattfindenden Aktion werden alle geradelten Kilometer von jedem registrierten Teilnehmer auf der stadtradeln.de-Plattform eingetragen beziehungsweise über die stadtradeln-App erfasst. Durch die Gründung von Teams ist der Zusammenschluss mit Bekannten oder die Teilnahme als Firma möglich. Auf diese Weise können die Gruppen in Wettbewerb untereinander treten und sich gegenseitig zu noch mehr Kilometern anspornen. Denn die Vorteile, das Rad auch für tägliche Fahrten zu nutzen, sind groß. Neben den gesundheitlichen Aspekten ist das Radeln auch ein klimafreundliches Verkehrsmittel, das Spaß bringt.

Pünktlich zum Start der Aktion am 8. Mai bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine geführte Tour zum Frühlingsfest nach Heiligenhaus an. Dadurch können die ersten Kilometer gesammelt werden. Treffpunkt ist am Zeittunnel, die Abfahrt erfolgt um 11:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zur Tour gibt es im Netz unter touren-termine.adfc.de.

Die ersten Teams in Wülfrath haben sich bereits gefunden. Dazu gehören zum Beispiel das Frauennetzwerk und die Wülfrather Landfrauen sowie ein Team aus dem Rathaus. Auch die Feuerwehr ist mit neun Radlern dabei. Bisher die größte Gruppe bildet die Freie Aktive Schule mit 17 Mitgliedern. Auch die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde hat ein eigenes Team auf die Beine gestellt. Die Gemeinde hat zudem noch zu einen eigenen Auftakt am 8. Mai geplant. Um 10 Uhr lädt sie die Radler zu einem Open-Air-Fahrrad-Gottesdienst auf dem Kirchplatz ein. Um 10.45 Uhr ist dann die Abfahrt über den Panoramaradweg nach Velbert. Dorthin machen sich auch Gruppen aus anderen Kirchengemeinden auf den Weg. Ab 12 Uhr erwarten die Radelnden an der Velberter Christuskirche Snacks und Getränke. Den Abschluss bildet um 13.30 Uhr Livemusik vom Dönberger Gospelchor „Geht the Spirit“ in der Christuskirche sowie der gemeinsame Abschlussgottesdienst aller beteiligten Kirchengemeinden.

Wer an der Stadtradeln-Aktion teilnehmen möchte, kann noch ein eigenes Team anmelden oder sich einem bestehenden Team anschließen. Die Registrierung ist unter www.stadtradeln.de/wuelfrath möglich.

(am)