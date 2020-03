Polizei sucht Zeugen : Friseursalon in Rheinberg komplett verwüstet

Rheinberg Der Friseurladen Hair Trend von Martina und Michael Hardt an der Annastraße in Rheinberg ist nach einem Einbruch komplett verwüstet worden. Die Inhaber sind schockiert und haben Angst.

Die oder der Täter kamen nachts, rissen ein starkes Metallgitter aus der Wand und stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster von hinten in den Friseursalon Hair Trend an der Annastraße ein. Dann wurde das Geschäftslokal komplett verwüstet. Es blieb so gut wie nichts mehr heil. Spiegel, Haartrockner, Möbel, alles zerschlagen; die Theke umgeworfen, Chemikalien im Raum verschüttet. Es sieht aus, als sie dort eine Bombe detoniert. Es wurden auch rund 150 Euro Bargeld und mehrere Gegenstände gestohlen. „Aber wir können uns nicht vorstellen, dass hier eingebrochen wurde, um sich zu bereichern“, sagt Inhaber Michael Hardt. „Da hat es jemand gezielt auf uns abgesehen. Wir haben ehrlich gesagt Angst.“ Trotzdem wollen sie das Geschäft wieder aufbauen. „Wir lassen uns hier nicht vertreiben“, so Hardt.