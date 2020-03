Schätzung der Stadt Wesel : Deichradweg würde 2,3 Millionen Euro kosten

Künftig sollen Radfahrer, so wie hier im rechtsrheinischen Bislich, auch auf dem linksrheinischen Deich stets auf den mächtigen Strom schauen können. Foto: Andreas Gruhn

Wesel/Xanten Im Stadtentwicklungsausschuss sind jetzt erste Zahlen zu einem möglichen Radweg oben auf dem Deich präsentiert worden.

Sollte auf der Krone des linksrheinischen Deichs ein durchgehender Fahrradweg bis Xanten gebaut werden, dürfte das Kosten in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro verursachen. Diese Summe nannte am Mittwochabend Norbert Terfurth, Verwaltungsmitarbeiter der Stadt Wesel, in der Sitzung des Umweltausschusses der Kreis­stadt.