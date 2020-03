Kunstausstellung in Rheinberg : 60 Bilder fügen sich im Stadthaus zu einer „Melange“

Rheinberg Die Künstlergemeinschaft Alpen stellt bis zum 20. März in Rheinberg aus. Zu sehen sind ganz unterschiedliche Werke.

Bis zum 20. März kann man sich noch anschauen, was die Künstlergemeinschaft Alpen unter dem Titel „Melange“ auf die Beine gestellt hat. 2012 wurde aus einer Gruppe kreativer Menschen diese Künstlergemeinschaft Alpen, die als eingetragener Verein firmiert. Sie hat insgesamt 15 Mitglieder, elf davon zeigen nun erstmalig ihre vielfältigen Arbeiten. Zu sehen sind Aquarelle – die Aquarellmalerei ist eine Technik, in der vor allem Johannes (Chang) Schmitz zuhause ist. Der Niederrhein ist hier sein bevorzugtes Motiv. Die anderen Künstler, Ilona Angenendt, Christel Goergen, Barbara Hendricks, Thomas Krug, Felicitas Kalter, Ingrid Konetzke, Monika Meurisch, Alfred Pella, Heike Scharz und Silvia Stoppa arbeiten in anderen, unterschiedlichen Techniken, wie Acryl, Öl, Pastell, Mischtechniken und Acrylpouring (eine Gießtechnik).

Zum Teil malen die Mitglieder der Künstlergemeinschaft in Gemeinschaft, etwa bei einer Frühjahrsaktion. Und in den Osterferien bieten sie wieder eine Aktion für Kinder in ihrem Atelierhaus am Mühlenweg an. Dann steht die neue Druckpresse im Mittelpunkt.