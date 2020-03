Frühjahrsputz in Alpen : Waldspielplatz auf der Bönninghardt bekommt neue Seilbahn

Frühjahrsputz in Alpen

Bönninghardt Der Spielplatz soll eine neue Seilbahn bekommen und so noch attraktiver werden.

Am Samstag, 7. März, ist von 9 Uhr an auf dem Waldspielplatz auf der Bönninghardt Frühjahrsputz und Großreinemachen angesagt. Zu dieser Gemeinschaftsarbeit lädt der Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum seine Mitglieder ein. Auch andere Vereine, Familien und Helfer aus den anderen Alpener Ortsteilen, die ein Faible für den Kinderspielplatz haben, sind gerne gesehen, so Ortsvorsteher Herbert Oymann.