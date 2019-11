Neuer Waldkindergarten in Alpen : Kindergarten ohne Dach und Türen

Symbolische Eröffnung: Kinder; Eltern und Erzieher feierten am Montag den Start des Waldkindergartens in Alpen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Nach fast zwei Jahren Vorbereitung ist in Alpen der erste Waldkindergarten im Kreis Wesel eröffnet worden. Kinder und Erzieher sind bei Wind und Wetter draußen – aber echten „Waldzwergen“ macht das nichts aus. Im Gegenteil.

Von Erwin Kohl

Am Montagnachmittag um 14 Uhr war es endlich soweit: Auf der Bönninghardt in Alpen öffnete der erste Waldkindergarten des Kreises Wesel seine Türen. Wobei das allerdings nur sinnbildlich zu verstehen ist, denn es gibt auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal weder Türen noch Räume, lediglich rote Bändchen markieren die Außengrenzen.

Nach einem misslungenen Versuch in Xanten-Birten hatte der Verein Waldkindergarten in Alpen einen neuen Anlauf gewagt. Treibende Kraft im fast zwei Jahre dauernden Kampf um Auflagen und Verordnungen war der Daueroptimist Carlo Ridder. Dementsprechend war dem Erzieher die Last anzusehen, die ihm am Montag vom Herzen fiel: „Es war ein langer und steiniger Weg, umso mehr freuen wir uns heute, dass es geklappt hat.“

Info Kontakt und Konzept des Kindergartens Anmeldungen Kinder dürfen ab dem dritten Lebensjahr den Waldkindergarten „Wurzelzwerge“ besuchen. Weitere Informationen erteilt Jennifer Meurer unter Tel. 0160 96860689. Kreativität Im Waldkindergarten steht die Entwicklung der Kreativität im Vordergrund. Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, sich spielerisch zu entwickeln und gleichzeitig die Natur erleben.

Größte Hürde im Genehmigungsverfahren waren der Brandschutz und die Errichtung ausreichender Rettungswege. Aber selbst an der gemütlichen Sitzecke, dem „Waldsofa“, ging der Amtsschimmel nicht achtlos vorbei. Grund dafür ist eine Plastikplane, mit der das von einer Bentjeshecke umsäumte „Wohnzimmer“ vor Sonne und Regen geschützt wird. Ridder: „Diese Plane mussten wir so befestigen, dass sie im Brandfall innerhalb von fünf Minuten abgenommen werden kann.“

Aber auch unter penibler Einhaltung aller Vorschriften stand die Eröffnung des „Waldkindergarten Wurzelzwerge“ spitz auf Knopf. „Die endgültige Betriebsgenehmigung haben wir heute Morgen auf den letzten Drücker bekommen“, erklärte Thomas Ahls. Alpens Bürgermeister zollte den ehrenamtlichen Helfern des Vereins großen Respekt: „Sie haben in Birten schon einmal vergeblich einen Wald aufgeräumt und Bäume geschnitten. Davon haben sie sich nicht entmutigen lassen und dafür sagen wir Danke.“

Neben Ahls überreichten Vertreter aller Alpener Parteien dem Verein einen Umschlag mit „Startkapital“. Besonders erfreut zeigte sich natürlich der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Peter Nienhaus: „Endlich ist aufgegangen, was wir uns schon ewig wünschen: Dass Kinder eine Beziehung zur Natur entwickeln, sie täglich erleben und sehen.“

Ab sofort werden 15 Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren von vier Erzieherinnen und Erziehern unter Baumkronen betreut, weitere fünf sollen hinzukommen, mehr nicht. „Wir möchten eine kleine homogene Gruppe haben, nicht mehr. Das ist unser Konzept“, erklärt Hellena Ahls, zweite Vorsitzende des Vereins.

Mit diesem Ansatz liegen sie goldrichtig, was Anfragen von Eltern für die kommenden drei Jahre unterstreichen. Zimperlich dürfen Waldkinder allerdings nicht sein. Denn egal, ob es in Strömen regnet oder klirrend kalt ist: Gespielt wird draußen. Echten „Wurzelzwergen“ macht das nichts, im Gegenteil. „Auf Regen freuen sich die Kinder am meisten, dann können sie im Matsch toben“, weiß Hellena Ahls, die sich darüber freut, dass auch die Eltern cool bleiben: „Die Kinder werden am Nachmittag dreckig abgegeben und am nächsten Tag in den gleichen dreckigen Klamotten wieder hergebracht.“