Kriminaltität am Niederrhein : Wieder Einbruch in ein Büro der Kirchengemeinde

Pastor Hartmut Becks ist vor allem über den mitmenschlichen Schaden bestürzt, weil Geld aus ehrenamtlichen Engagement gestohlen wurde. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die Einbrecher haben in dem Alpener Gemeindehaus einen Tresor geöffnet und rund 1000 Euro erbeutet.

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in das Büro der Evangelischen Kirchengemeinde in Alpen eingebrochen. Wie Pastor Hartmut Becks der Redaktion auf Nachfrage mitgeteilt hat, haben die Eindringlinge rund 1000 Euro Bargeld erbeutet. Außerdem ist der Schlüssel für den Bus der Gemeinde verschwunden, der allerdings am Morgen noch vor dem Gemeindehaus parkte und nun besonders vor Diebstahl geschützt werden muss. Ob sonst noch etwas fehlt, steht noch nicht fest.

Die Diebe, so berichtete Pastor Becks, hätten drei Fenster aufgehebelt, um in das Büro zu kommen. Hier hätten sie sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. „Sie müssen sich einige Zeit hier aufgehalten haben“, so Becks, der nebenan im oberen Geschoss seines Hauses ruhig geschlafen hat. Die Täter entdeckten in einem Schrank den im Boden fest verankerten Tresor und haben es offenbar mit viel Mühe geschafft, ihn schließlich zu öffnen. Hierin befanden sich nicht nur das Wechselgeld fürs Büro, sondern auch die Tageseinnahmen aus dem Amaliencafé. „Es ist schon traurig, dass die Diebe den Ertrag ehrenamtlicher Arbeit erbeuten und so zusätzlich auch mitmenschlichen Schaden anrichten“, sagte Becks.