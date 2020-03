Rheinberg : Dreimal Kultur im To Hoop in Alpsray

Dreimal Kultur im To Hoop in Alpsray

Phil Seeboth gastiert am Freitag im To Hoop. Foto: Veranstalter

Rheinberg Blues-Rock Wenn es um authentischen Blues-Rock geht, ist der Münsteraner Gitarrist und Sänger Phil Seeboth (Foto: Veranstalter) erste Wahl. Seeboths Großvater schuftete in den 1940er Jahren auf den Baumwollplantagen Louisianas und erlebte so die große Zeit des Blues.

Eng mit diesem Erbe verbunden, ist die Musik von Phil Seeboth in Leiden­schaft, Spiel­freude und Gefühl von den amerikanischen Vorbildern inspiriert. Eine lässig groovende Band, singende Slide-Licks und eine packende Stimme entführen in die Südstaaten der USA. Am Freitag, 6. März, 20.30 Uhr, ist Seeboth im To Hoop in Alpsray, Alpsrayer Straße 102, zu hören. Karten kosten im Vorverkauf 16,40 Euro.