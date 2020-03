Soziales Projekt in Alpen : Handy-Training für Senioren zieht um: Jetzt auch mit Wlan

Alpen „Von Mensch zu Mensch“: Das Projekt der Dorfwerkstatt zieht um, damit es Netz hat.

Die Nachbarschaftsberatung für die Gemeinde Alpen bietet in Kooperation mit der Sekundarschule und dem Arbeitskreis Senioren der Dorfwerkstatt ein Smartphone-Training für Senioren an. Die Sekundarschüler zeigen, wie hilfreich ein Smartphone sein kann. Jeder, der Schwierigkeiten, Probleme oder Fragen zur Nutzung von Smartphone, Tablet oder Notebook hat, ist willkommen.

In den zurückliegenden fast zwölf Monaten hätten 118 Männer und Frauen aus den verschiedenen Ortsteilen Alpens die kostenlose Unterstützung der Schüler in Anspruch genommen. Aufgrund der WLan-Bedingungen ist das Training umgezogen, auch eine Stundenplanänderung der Schüler wirkt sich aus. Die Schulungen finden von sofort an immer an einem Donnerstag im Haus Passweg 2 (unmittelbar neben dem Gebäude der neuen Feuerwehr) statt. Die Ratsuchenden können dort mit ihren Geräten nicht nur kostenfrei das WLan nutzen, sondern auch wie bisher die Schulung bei einem Kaffee in geselliger Runde ausklingen lassen.