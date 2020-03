Konzert in der Orsoyer Kirche : Drei Tenöre singen nach Sabine und trotz Corona

Konzert in der Orsoyer Kirche

Orsoy Eigentlich hatten Stefan Lex, Thomas Heyer und Michael Kurz schon Anfang Februar ihre Aufwartung in der evangelischen Kirche machen sollen. Damals machte den drei Tenören das Sturmtief Sabine einen Strich durch die Rechnung, so dass das Trio das Konzert kurzerhand auf dem 1. März verlegte.

Vor zwei Jahren konnte die Gruppe mit einem furiosen Auftritt überzeugen, so dass die Gäste diesmal teilweise sogar auf den Kirchentreppen saßen, um die Tenöre singen zu hören. Und sie wurden nicht enttäuscht. Denn die drei Sänger legten in den 80 Minuten ihres gesanglichen Wirkens – erneut begleitet von Lex’ Ehefrau Sigrid Althoff am Klavier – einen ähnlich schwungvollen Auftritt hin.