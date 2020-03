Naturschutzbund Rheinberg : Sperrung, weil die Kröten wandern

Rheinberg Nach einer Wanderpause aufgrund kalter Temperaturen sind die Amphibien jetzt wieder hochaktiv.

Der Naturschutzbund (Nabu) weist darauf hin, dass wegen wandernder Amphibien ab sofort wieder eine nächtliche Vollsperrung an der Budberger Seenplatte durchgeführt wird. Die Anwohner und Autofahrer werden gebeten, in den nächsten Wochen die Budberger Seenplatte ab 19 Uhr bis morgens 7 Uhr zu umfahren. Umleitungshinweise sind ausgeschildert. Um vorsichtige Fahrweise wird außerdem auf der Straße Rüttgersteg/ehemaliger Bahnhof Eversael gebeten. „Hier kreuzen die Tiere bei entsprechendem Wetter massenhaft die Straße und finden, selbst wenn sie nicht vom Autoreifen erfasst werden, durch die vom Fahrzeug erzeugte Druckwelle den sicheren Tod“, heißt von Seiten des Nabu.

Die Sperrung war nach dem Sturmtief Sabine zeitweise aufgehoben worden, da die Tiere bei Starkwind und kalten Temperaturen eine Wanderpause eingelegt haben. Seit Sonntagabend, so der Nabu, seien die Tiere aber wieder hochaktiv. „Acht Grad und anhaltender Regen sorgten dafür, dass binnen kürzester Zeit alles unterwegs war: Männchen, Pärchen, Weibchen und Molche“, heißt es zur Begründung der erneuten nächtlichen Vollsperrung. „Zahlreiche überfahrene Tiere wurden aufgefunden.“ Auch in der Bendstege in Orsoy wurden bei Kontrollgängen innerhalb einer halben Stunde 73 Einzeltiere und fünf wandernde Pärchen gezählt. Am mobilen Amphibienzaun in Alpsray landeten ebenfalls fast in jedem Eimer Erdkröten.