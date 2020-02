Bürgerzentrum Alpsray : Erst Blues, dann Kwatschnasen

Rheinberg Kulturprogramm im Bürgerzentrum Alpsray

Die Kwatschnasen (Foto: Hoebels) sind ganz kurzfristig ins Programm des Alpsrayer To Hoop im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße 102 gerutscht. Die Gruppe ist für die Comedy-Szene zu körperbetont, für die Pantomime zu laut und für Gesangseinlagen zu unmusikalisch. Zwischen schrulliger Parodie und lyrischer Übertreibung springen sie hin und her. Am Samstag, 29. Februar, 20.30 Uhr, kann man sich im To Hoop in Alpsray anschauen, was das bedeutet. Es gibt urwitzige Clownerie und Comedy, ein Programm über Beziehungen, das Leben und den Tod. Karten kosten 6,50 Euro.