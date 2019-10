Kinderbetreuung in Alpen : „Wurzelzwerge“ gehen jetzt in den Waldkindergarten

„Wurzelzwerge“ gehen jetzt in den Waldkindergarten

Kinderbetreuung in Alpen

Alpen Jury wählte den Namen aus 120 Vorschlägen aus. Das Schild wird am Montag enthüllt.

Drei Jahre Anlauf hat’s gebraucht. Doch jetzt hat das Kind einen Namen. Am Montag, 4. November, wird es getauft. „Wurzelzwerge“ soll der Waldkindergarten heißen, der in einer kleinen Schonung auf den Grenze zwischen Alpen und der Bönninghardt seine Basisstation hat. Von hier aus erkunden die „Wurzelzwerge“ bei Wind und Wetter die nähere Umgebung. Beim offiziellen Startschuss im feierlichen Rahmen soll das schmucke Namensschild enthüllt werden, das das Erzieher-Team mit Zwergen-Unterstützung in wenigen Tagen aus dem Hut gezaubert hat.