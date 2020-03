Kirchenkonzert : „Tenoere 4 you“ singen in der Rheinberger Kirche

Rheinberg Toni Di Napoli und Pietro Pato kann man am Freitag live erleben.

Die „Tenoere 4 you“ gastieren am Freitag, 6. März, 20 Uhr, in der evangelischen Kirche Rheinberg an der Rheinstraße. Toni Di Napoli und Pietro Pato, einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten unter anderem in der ARD bekannt, laden alle Besucher, die Freude am Singen haben, zu einem Konzert mit Liedern ein, die jeder kennt. Ausgewählte Songs und eine Licht-Show sollen Garant sein für ein Konzert mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Karten zum Preis von 21 Euro sind noch an der Abendkasse erhältlich, Einlass ist ab 19:30 Uhr.