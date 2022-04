Vereine in Alpen : Menzelen feiert am 1. Mai ein großes Dorffest mit viel Musik

Alpen Es herrscht Aufbruchstimmung im Frosch-Dorf Menzelen: Die Vereine haben das traditionelle Mai-Konzert kurzerhand zum großen Fest fürs ganze Dorf umfunktioniert – natürlich mit viel Musik.

In Menzelen veranstaltet der Ortsausschuss mit den kirchlichen Vereinigungen und Verbänden sowie den Instrumentalgruppen aus dem Ort am Sonntag, 1. Mai, ein großes Dorffest. Das traditionelle Mai-Konzert der Jagdhornbläser Menzelen, des Musikvereins Menzelen, des Spielmannszuges Menzelenerheide und des Tambourcorps Menzelen-Ost findet zwischen 11 und 17 Uhr an der Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost statt.