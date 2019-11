Waldpädagogik in Alpen : Wurzelzwerge verbuddeln Kühlschränke

Leiter Carlo Ridder und Trägervereinsvorsitzende Maria von Danwitz freuen mit den Wurzelzwergen über den Preis von Dirk Krämer von Innogy (v.l.). Foto: bp

Alpen Stromversorger Innogy zeichnet den Waldkindergarten in Alpen mit dem mit 1000 Euro dotierten Klimaschutzpreis aus. Damit soll die besondere Art der Umwelterziehung und der schonende Umgang mit der Natur honoriert werden.

So jung und schon so erfolgreich. Die Taufe für die Wurzelzwerge ist gerade mal drei Wochen her, da gibt’s im Waldkindergarten am Mühlenweg schon wieder Grund zum Feiern. Das Versorgungsunternehmen Innogy hat die ambitionierte Unternehmung mit ihrem Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Das bedeutet nicht nur einen gern genommenen Scheck über 1000 Euro, sondern auch weiteren Rückenwind für die pädagogische Arbeit unter freiem Himmel. Es gab nur ein kleines Problem: Wohin mit der schönen Urkunde? Wände gibt es im Wäldchen auf der Grenze zwischen Alpen und der Bönninghardt nämlich keine. Aber jede Menge Bäume.

Vielleicht wäre ja auch das komfortable Waldsofa unter der blauen Plane, wo sich die Kinder morgens, geschützt von der Rückenlehne aus Laub zwischen Astwerk zum Sitzkreis treffen, ein gutes Plätzchen. Jedenfalls so lange, bis die zwei chicen Bauwagen aufs Gelände rollen, die bei extremer Witterung als Schutzraum für die 20 Wurzelzwerge bestellt sind, aber noch im Lieferstau stecken. Der Schwertransport soll, so die Hoffnung, noch vor Weihnachten auf der Wiese vorm Wald eintreffen.

Info Bauwagen kommen auf die Wiese vorm Wald Anlage Die Bauwagen, zehn Meter lang, 3,50 Meter breit, werden vor dem Wäldchen stehen. 1000 Quadratmeter Wiese hat der Kindergarten zur Verfügung. Eingang Davor wird eine Eingangsbox und eine Feuerstelle geschaffen.

Thomas Krämer, Innogy-Kommunalbetreuer, ist nicht nur vom pädagogischen Ansatz begeistert, sondern auch von der Bauart der anrollenden Unterkunft. „Es ist doch klasse, wenn Kinder in und mit der Natur aufwachsen und so Umweltschutz spielerisch zu allen Jahreszeiten und bei Wind und Wetter wie selbstverständlich kennenlernen.“ Der weitgehende Verzicht auf herkömmliches Spielzeug fördere fantasievolles Spiel mit Materialien, die die Natur anbiete. Zur Preisübergabe haben die höflichen Wurzelzwerge ihre Erdarbeiten für kurze Zeit unterbrochen. Mit Schüppen und teils blanken Händen heben sie zwei runde Erdlöcher aus, groß genug, dass eine Waschmaschinentrommel darin Platz findet.

Die naheliegende Frage, was es damit auf sich habe, beantwortet Kindergarten-Leiter Carlo Ridder: „Wir bauen uns klimaneutrale Kühlschränke.“ In den durchlöcherten Stahltrommeln würden sich, wenn sie eingegraben und mit einem Baustellenschild als Deckel abgeschlossen sind, beispielsweise Gemüse und Obst – selbstverständlich aus der Region – sehr lange unbeschadet halten. Ein Projekt, das die Kinder sichtbar begeistert. Ob ihre Buddelhosen für die Waschmaschine daheim zuträglich sind oder zügig für Nachschub an Kühlschranktrommeln sorgen, steht auf einem anderen Blatt.

Die Bauwagen kommen, klar doch, aus der Öko-Werkstatt, die auf nachwachsende Rohstoffe (NawaRos) setzt. Hanfmatten sorgen für die Wärmedämmung, geheizt wird mit Holz im Ofen. Licht spenden energiearme LED-Leuchten. Doch so riesig sei die Sehnsucht der Zwerge nach einem Dach über dem Kopf gar nicht, sagt Ridder.