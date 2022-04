Krefelder Traditionsorchester : Covestro Symphoniker feiern 90. Geburtstag

Krefeld Sie haben als Werksorchester begonnen. Als Bayer Symphoniker sind sie weit über die Stadtgrenzen bekannt geworden. Inzwischen heißen sie Covestro Symphoniker. Das Orchester wird in diesem Jahr 90. Ein Grund für ein Festkonzert.

Die Frage haben sich Dirigent Thomas Schlerka und seine Musiker natürlich gestellt: Darf man in diesen Zeiten fröhlich feiern? Die Antwort war: Ja, diesen Geburtstag muss man feiern - und fröhlich festlich soll es auch werden. Im Stile einer „Last Night of the Proms“ wollen die Covestro Symphoniker am 12. Juni das 90-jährige Bestehen ihres Orchesters mit einem Jubiläumskonzert krönen. Im ersten Teil wird es klassisch mit Mozart, Schubert, Tschaikowsky, im zweiten Teil populär mit Filmmusik.