Museumstag in Rheurdt : Heimatmuseum öffnet die Türen

Ein Blick ins Innere des Museum zeigt viele alte Schätzchen aus der Vergangenheit der Gemeinde. Foto: Verein für Gartenkultur und Heimatpflege

Rheurdt Mit dem internationalen Museumstag am 15. Mai will der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege künftig regelmäßige Öffnungszeiten einrichten. Ab Juni hat das kleine Museum an jedem zweiten Samstag im Monat geöffnet.

Der Internationale Museumstag findet im Jahr 2022 bereits zum 45. Mal statt. Auch das Schaephuysener Heimatmuseum beteiligt sich an dem Museumstag. Es öffnet am Sonntag, 15. Mai, seine Türen und lädt alle interessierten Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich auf eine spannende Zeitreise durch die Gemeinde Rheurdt zu begeben. An vielen Beispielen erfahren sie, wie das ländliche Leben früher ausgesehen hat, ohne die Annehmlichkeiten, die wir heute kennen. Das kleine, aber feine Museum wird vom Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH) gehegt und gepflegt. Der Gedanke, eine Heimatstube einzurichten, entstand schon im Jahr 1987. Zahlreiche Urkunden,- Plaketten,- Freundschaftsgeschenke und Bilder hatte man bereits gesammelt, aber es gab keinen Ort diese Erinnerungsstücke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Von der Gemeinde Rheurdt wurde ein Jahr darauf ein kleiner Raum im Keller der Schaephuysener Schule zur Verfügung gestellt, der durch Eigenleistung vieler Vereinsmitglieder zur ersten kleinen Heimatstube hergerichtet wurde.

Ein Aufruf an die Bürger, heimatkundliche Gegenstände zur Verschönerung dieses Raumes zur Verfügung zu stellen, fand ein so großes Echo, dass der Platz bald eng wurde. Durch die Schließung und den Verkauf der Grundschule musste auch die Heimatstube umziehen, der neue Standort in der ehemaligen Sparkasse auf der der Hauptstraße 39 wurde zum Heimatmuseum.

„Mit dem Museumstag wollen wir regelmäßige Öffnungszeiten anbieten“, erläutert Claudia Koschare vom Vorstandsteam des VfGuH. „Ab Juni ist das Museum jeden zweiten Samstag im Monat in der Zeit von 11 und 15 Uhr geöffnet.“ Anmeldungen für andere Termine und für größere Gruppen (ab zehn Personen) sind weiterhin über die Homepage www.vfguh-schaephyusen.de, E-Mail: vfguh-schaephuysen@web.de oder telefonisch unter 0152 24888147 möglich. Der Eintritt ist frei, aber über eine kleine Spende würden sich die Vereinsmitglieder freuen.