Leichtathletik : Zwei Dormagener überzeugen bei DM

Dormagen Bei der Leichtatheltik-DM in Berlin konnten Samuel Claudy und Nico Beckers vom TSV mit ihren Leistungen zufrieden sein. Für Tanja Spill lief‘s im Finale nicht gut.

Nicht ganz so glücklich war 800-Meter-Läuferin Tanja Spill mit ihrem Wettkampf. Dabei lief es nach enttäuschenden Auftritte im bisherigen Saisonverlauf am Samstag noch zufriedenstellend: In 2:06,21 Minuten sicherte sie sich mit Saisonbestzeit den Einzug ins Finale – mit der fünftbesten Zeit des gesamten Feldes. Schon die gesamte Saison kämpft die Dormagernerin mit gesundheitlichen Problemen, weswegen das Ergebnis am Samstag umso wichtiger war: „Da lief es noch ganz gut und ich hatte Hoffnung, dass wieder etwas mehr geht“, sagte die Läuferin. „Die Saison war bisher ja nicht so bombastisch.“ Das galt auch fürs Finale, wo sie in der Schlussrunde einbrach und in 2:10,14 Minuten als Achte ins Ziel am. „Da ging es einfach nicht mehr und die Beine haben nicht mehr mitgemacht“, sagte Spill. Nicht so streng ins Gericht ging Trainer Peter Kurowski mit seiner Athletin: „Die Teilnahme in einem Finale bei den Deutschen Meisterschaften ist immer ein Erfolg. Der achte Platz, verglichen mit den früheren Erfolgen, scheint auf dem ersten Blick ein Rückschritt zu sein. Betrachtet man jedoch die aktuellen gesundheitlichen Mängel ist die Finalteilnahme nach dem kräftezehrenden Vorlauf ein Schritt zurück in die richtige Richtung.“