Floorball : Ein Sieg fehlt Holzbüttgen noch zum DM-Gewinn

Ein nachdenklicher Eemeli Pelamo. Foto: Sven Wallner

Holzbüttgen Nach dem spektakulären Erfolg im ersten Spiel der Play-off-Finalserie treten die DJK-Floorballer am Samstag in Weißenfels an. Spiel drei würde direkt am Sonntag steigen.

In einem nervenaufreibenden Krimi haben sich die Floorballer der DJK Holzbüttgen im Rennen um die Deutsche Meisterschaft einen Matchball erspielt. Durch den spektakulären 6:5-Sieg nach Verlängerung am vergangenen Wochenende vor heimischem Publikum können die Holzbüttgener im zweiten Match am Samstag (16 Uhr) gegen den Rekordmeister UHC Weißenfels alles klarmachen. Für die aufstrebende DJK-Abteilung wäre es die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Sollte es im ersten Anlauf noch nicht klappen, so würde sich am Sonntag (16 Uhr) im dritten und entscheidenden Spiel ebenfalls in Weißenfels eine weitere Möglichkeit bieten, den Coup zu landen.