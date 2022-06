Handball : Hüter-Brüder wollen mit den USA WM-Ticket lösen

Dormagen Die Spieler des Zweitligisten TSV Bayer Dormagen sind für das Heimatland ihrer Mutter in Mexiko-City unterwegs. Dort stehen ab Sonntag die Nordamerika- und Karibik- Meisterschaften an.

Während ihre Mannschaftskameraden vom Handball-Zweitligisten TSB Bayer Dormagen nach dem nervenaufreibenden Saisonfinale inklusive Klassenerhalt ihren Urlaub genießen, sind Patrick und Ian Hüter bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft gefordert. Ab Sonntag stehen in Mexiko-City die Nordamerika- und Karibik- Meisterschaften an, wobei der Sieger sich ein Ticket für die Weltmeisterschaft vom 10. bis zum 29. Januar 2023 in Schweden und Polen sichert. Eigentlich hätten die beiden Hüter-Brüder schon Anfang 2021 ihre erste WM für das Heimatland ihrer Mutter bestreiten sollen. Damals hatten die USA zwar die sportliche Qualifikation verpasst, dann aber eine Wildcard für das Turnier in Ägypten erhalten. Doch letztlich setzten die Amerikaner anlässlich der WM nie einen Fuß auf ägyptischen Boden. Denn während der Vorbereitung häuften sich bei ihnen so viele Corona-Fälle an, dass sie letztlich keine Mannschaft zusammenbekamen und auf eine Teilnahme verzichteten. In Mexiko bestreiten die USA ihr erstes Spiel am Sonntag gegen Grönland, tags darauf gegen die Gastgeber und am Dienstag gegen Kuba. Das Spiel um Platz drei und das Finale folgen zum Abschluss des Turniers am Donnerstag.