Leichtathletik : TSV Bayer schickt 49 Athleten zur DM nach Berlin

2018 wurde Mateusz Przybylko in Berlin Hochsprung-Europameister. Foto: dpa/Daniel Karmann

Leverkusen Am Wochenende kämpft die deutsche Leichtathletik-Elite um Medaillen und Bestleistungen in der Bundeshauptstadt. Die Delegation aus Leverkusen ist so groß wie seit Jahren nicht mehr.

Die Medaillenhoffnungen des TSV ruhen bei den Deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Berlin auf vielen Schultern. Insgesamt 49 Athleten schicken die Leverkusener zum Meeting – und damit so viele wie seit einigen Jahren nicht mehr. Bei den Wettkämpfen 2020 und 2021, die jeweils in Braunschweig ausgetragen wurden, waren es noch jeweils 41 respektive 35.

In den Laufdisziplinen gehen Sven Bulik (100 Meter), Tom Klose (800 Meter), Till Grommisch, Jonathan Dahlke, Alexander Schröder (alle 5000 Meter), Tim Eikermann (110 Meter Hürden) und Henri Schlund (400 Meter Hürden) an den Start, Parasportler Johannes Floors ist über 400 Meter außerhalb der Wertung im Einsatz. Für die 4x-100-Meter-Staffel sind Jonas Klein, Nils Laserich, Eddie Reddemann, Tim Eikermann sowie Daniel Hoffmann und Sven Bulik gemeldet.

Im Hochsprung kehrt Mateusz Przybylko an die Stelle seines größten Erfolgs zurück: 2018 wurde der heute 30-Jährige im Olympiastadion Europameister. Auch Vereinskollege Tom Eidinger ist dabei. Im Stabhochsprung greift Bo Kanda Lita Baehre nach dem Titel. Torben Blech, Sean Roth und Finn Jakob Torbohm komplettieren das Leverkusener Stabhochsprung-Quartett. Para-Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm startet außerhalb der Wertung, im Dreisprung schickt der TSV Christoph Garritsen ins Rennen. Jan-Josef-Jeuschede (Kugelstoßen), Raphael Winkelvoss (Hammerwurf) sowie die Speerwerfer Max Dehning und Nico Rensmann sind ebenfalls in Berlin dabei.