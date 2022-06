Meister im Fußballkreis 5 : TSV Norf überzeugt mit starker Defensive

Der TSV Norf holte sich mit einer jungen Mannschaft den Titel in der Kreisliga B, Gruppe 2. Foto: TSV Norf

NEUSS Im Winter musste der B-Ligist den Ausfall seines Trainers verkraften, schaffte aber dennoch den Aufstieg. Die Planungen für die nächste Saison laufen schon auf Hochtouren.

Die Fußballer des TSV Norf feierte nach einer starken Saison als Meister der Kreisliga B, Gruppe 2, den Aufstieg. „Wir haben lange darauf hingearbeitet und unsere Ziele erfolgreich verfolgt“, sagt Trainer Andreas Drobysz. Die Neusser setzten sich den Meistertitel als großes Saisonziel, dennoch war es Drobysz wichtig, keinen Druck aufzubauen, damit seine Mannschaft so gut wie möglich spielen kann.

Der Schlüssel zum Erfolg lag in der Defensive. In 26 Begegnungen ließ der TSV Norf nur 14 Gegentreffer zu. „Wir standen hinten immer sehr kompakt, dabei war es hilfreich, dass in fast jeder Begegnung die gleichen Spieler in der Abwehr standen“, erklärt Drobysz. Neben der sportlichen Klasse seiner Schützlinge führte der enge Zusammenhalt innerhalb des Teams zum Erfolg. Dieser lässt sich in der Offensive erkennen. „Alle haben die Tore gemacht. Verteidiger, Mittelfeldspieler, wir waren von keinem Spieler abhängig, wie es in diesen Ligen so häufig der Fall ist“, erklärt der TSV-Coach. Dennoch konnte Norfs erfolgreichster Torschütze Niklas Gottwald 15 Treffer erzielen.

Beim TSV Norf steht traditionell die Nachwuchsförderung im Fokus. Zu jeder Saison sollen A-Jugendliche in die erste Mannschaft aufrücken. Zur kommenden Saison plant der TSV damit, fünf Jugendspieler hochzuziehen. „Die Jugendarbeit steht für uns an erster Stelle“, sagt Abteilungsleiter Andre Prein. Daher passt Andreas Drobysz perfekt ins Konzept der Neusser. Er trainierte über viele Jahre unter anderem die Jugendmannschaften des SV Uedesheim und der DJK Gnadental. Trotz der jungen Mannschaft kann Norf auch erfahrene Spieler vorweisen. Der 27-jährige Mahsun Jusuf spielte bereits einige Jahre bei Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga. „Er ist ein großartiger Spieler, der zuletzt viel Verletzungspech hatte. Wir sind sehr froh, dass er sich für unser Projekt entschieden hat“, sagt Prein.