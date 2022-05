Fußball-Kreisliga A : Nievenheim muss sich gedulden

Nils Jochmann schoss das 1:0 für den VdS NIevenheim. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Die A-Liga-Kicker des VdS mussten ihre Aufstiegsparty verschieben, weil dem SVG Grevenbroich im Derby ein später Sieg gelang. Büttgen fertigte den VfR Neuss ab.

In der Fußball-Kreisliga A ist der vorzeitige Aufstieg des VdS Nievenheim erst kurz vor Schluss geplatzt – die Sportfreunde müssen noch eine Woche warten. Im harten Abstiegskampf feiern die Kaarst, der Zons und der VfR Büttgen wichtige Erfolge.

FC Delhoven – VdS Nievenheim 0:2 (0:1). Der VdS Nievenheim hat seine Hausaufgabe in Delhoven erledigt. Nils Jochmann (34.) brachte Nievenheim in Führung, Michael Busch (Eigentor/46.) erhöhte unfreiwillig. „Das war echt überragend. Ich bin richtig stolz auf die Jungs“, so Nievenheims Trainer Daniel Köthe. Der Aufstieg muss trotzdem um mindestens eine Woche verschoben werden. Der SVG Grevenbroich verhinderte die vorzeitige Meisterfeier mit einem Last-Minute-Sieg im Stadtderby gegen den FC-Süd. „Für uns sieht’s jetzt sehr gut aus“, sagt Köthe, bei dem so langsam die Anspannung abfällt. Delhoven war für ihn nochmal eine große Hürde auf dem Weg zum Titel.

SVG Grevenbroich – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:2 (2:2). Zweimal ging Süd durch Berkay Köktürk (41.) und Ensar Krasniqi (58.) in Führung, am Ende hieß der Sieger aber dennoch SVG Grevenbroich. Kaan Orduzu (44.) und Mustafa Beytullah Dogan (62.) glichen aus. Muhammed-Batuhan Dogan (88.) sorgte kurz vor Schluss dafür, dass Nievenheim doch noch nicht die Korken knallen lassen konnte. Die Südstädter kassierten nach einer überragenden Serie die zweite Niederlage in Folge. „Wir gehen so langsam auf dem Zahnfleisch“, so Süds Trainer Alexander Hermel.

FC Zons – VfL Jüchen/Garzweiler II 4:1 (2:0). Der FC Zons rückt im Tabellenkeller vor auf den ersten Nichtabstiegsplatz und verbessert seine Ausgangsposition mit dem Sieg gegen Jüchen II deutlich. „Der Sieg ist hochverdient. Ich bin stolz, dass meine Jungs nach der Pleite gegen Kaarst so eine Reaktion gezeigt haben“, meint der Zonster Trainer Thomas Boldt. Hussein Hammoud (16.) und Dennis Etich (32.) schossen die Gastgeber in Führung. Niklas Gabriel (47.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, ehe erneut Etich (55.) und Najib Rasoli (90.+5) die Führung wieder ausbauten. „Das war ein wichtiger Sieg, aber noch ist gar nichts entschieden“, sagt Boldt vor einem vorzeitigen Spannungsabfall. Für Jüchen stehen die Chancen auf die Rettung jetzt ziemlich schlecht. „Wir wollen die letzten Spiele nochmal Vollgas geben und es zumindest versuchen“, so Jüchens Trainer Eric Schumacher.

SG Kaarst – SF Vorst 1:0 (0:0). Die SG Kaarst sammelt weiter fleißig Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Marcel Vonnahme erzielte gegen den direkten Konkurrenten den entscheidenden Treffer in der 71. Minute. Damit steht Kaarst nur noch ein Punkt hinter dem rettenden Ufer. Das Problem: Anders als Zons hat die SG Kaarst nur noch zwei Spiele vor der Brust.

VfR Neuss – VfR Büttgen 0:11 (0:5). Der VfR Büttgen landet einen wichtigen Befreiungsschlag und kann deutlich entspannter in die restlichen Spiele gehen. Gegen den Absteiger VfR Neuss trafen Felix Eich (4 Tore), Anthony Mouratidis (3), Tim Königshofen, Leon Heuing, Leon Funkel und Younes Kraich (Eigentor). „Die drei Punkte zählen und nicht anderes“, erklärte Büttgens Trainer Nils Heryschek. Es müsse jetzt schon ganz viel schieflaufen, damit der VfR Büttgen noch absteige.

SC Grimlinghausen – SV Rosellen 1:2 (1:2). Dank der Treffer von Daniel Urban (9.) und Johannes Meuter (36.) gewann Rosellen in Grimlinghausen. David Bel-Lang (20.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. „Die Luft war bei beiden Mannschaften raus. Es war wie ein Freundschaftsspiel“, berichtete Trainer Milad Bastanipour.