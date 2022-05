Fußball-Bezirksliga : VfL Jüchen-Garzweiler sagt Aufstiegstraum ade

Rhein-Kreis Nach der Niederlage im Topspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Büderich haben die Jüchener nur noch theoretische Chancen. Novesia und Uedesheim siegen.

FC Büderich – VfL Jüchen-Garzweiler 3:1 (1:0). Die Enttäuschung bei der Viktoria ist denkbar groß. Nach der Niederlage sind die Aufstiegshoffnungen geplatzt. Den Gastgebern gelang in einem umkämpften Spiel der erste Treffer durch einen in der Entstehung stark umstrittenen Freistoß von Jan Kühling (32.). Pascal Moseler nutze beim Stand von 1:0 einen Patzer des Keepers aus und hatte 30 Meter vor dem Tor freie Schussbahn. Ein hartes Einsteigen von Torwart Möllering, der eine klare Torchance unterband, wurde nur mit der Gelben-Karte geahndet. Dennoch ließ sich die Mannschaft von Marcel Winkens nicht unterkriegen und startete bärenstark in den zweiten Durchgang, Sven Moseler erzielte daraufhin den hochverdienten Ausgleich (71.). Wenig später schlug der FC Büderich jedoch durch Fabian Gombarek (73.) zurück, allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Die Fahne des Linienrichters blieb jedoch unten. Gegen Ende der Partie fehlten dem VfL schlichtweg die Körner, um das Spiel noch zu drehen. In der Nachspielzeit vernichtete Mike Walbröhl (90.+3) mit dem 3:1 dann endgültig die Aufstiegshoffnungen der Viktoria. „Es ist schlicht ärgerlich. Die Mannschaft ist natürlich niedergeschlagen. Die Schiedsrichter haben uns bei einem starken Auftritt ein Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens zu der bitteren Niederlage.