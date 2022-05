Fußball-Landesliga : SC Kapellen zeigt sich unerbittlich

Rhein-Kreis Die Landesliga-Kicker des SCK feierten bei im Abstiegskampf steckenden Düsseldorfern einen Kantersieg. Kleinenbroich unterlag derweil daheim gegen Vohwinkel.

Während die Holzheimer SG ein spielfreies Wochenende genoss, machte der SC Kapellen deutlich, dass er sich nicht nachsagen lassen sagen möchte, durch nachlassende Leistungen im Saisonendspurt irgendwie in den Abstiegskampf einzugreifen. Beim Auswärtsspiel gegen SW Düsseldorf brannte das Team von Trainer Björn Feldberg ein Feuerwerk ab und feierte seinen höchsten Saisonsieg. Dagegen kassierte Kleinenbroich nach zwei Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage.

SW Düsseldorf – SC Kapellen 1:9 (1:3). Was für ein bitterer Nachmittag für die Landeshauptstädter, die sich sicher erhofft hatten, gegen den SCK Punkte auf den neuerdings zum Relegationsplatz mutierten elften Rang gutzumachen. Doch da spielten die Gäste so gar nicht mit. „Für uns ist wichtig, dass wir bis zum Ende guten Fußball spielen und nicht der Eindruck entsteht, es würde irgendwie manipuliert“, sagte SCK-Coach Björn Feldberg. In der ersten Hälfte gingen die Gäste zwar durch Nils Mäker (10.), ein Eigentor von Reindolf Adu (18.) und Alexander Hauptmann zügig klar in Führung, doch sie ließen auch einen Gegentreffer von Hiroto Sasakawa (31.) zu und gestatteten den Düsseldorfern so, noch von der Wende zu träumen. Damit war es aber nach dem Seitenwechsel schnell vorbei, als Alexander Hauptmann mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (46.) stellte. „Da war die Gegenwehr gebrochen und wir hatten leichtes Spiel. Deswegen sollten wir uns mit dem Ergebnis auch nicht brüsten“, meinte Feldberg. Dzenan Sinanovic (57./79.), Can Yücel (74.), Julian Garcia Ramon und Nils Mäker (83.) zeichneten für die weiteren Treffer verantwortlich.