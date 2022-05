Absteiger der Landesliga tritt nicht mehr an : DJK/VfL Giesenkirchen zieht seine Mannschaft zurück

Volker Hansen wird auch in der Bezirksliga bei DJK/VfL Giesenkirchen an der Seitenlinie stehen. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Der Landesligist DJK/VfL Gelsenkirchen steht nach einer völlig verkorksten Saison bereits als Absteiger fest. Vor dem Spiel in Reusrath vermeldete der Verein, dass er seine Mannschaft für den Schlussspurt zurückzieht. Welche Auswirkung das auf die Saison hat und wieso der Schritt für kommendes Jahr wichtig ist.

„Uns blieb keine andere Wahl. Wir hätten am Freitag ohnehin keine Mannschaft für das Spiel in Reusrath zusammenbekommen“, erklärte Abteilungsleiter Jakub Miodek, wohlwissend dass bei einer Spielabsage in der kommenden Saison drei Punkte für jeden Nichtantritt abgezogen worden wären. So blieb es bei einer Ordnungsstrafe von lediglich 100 Euro. Mit zehn Punkten standen die Giesenkirchener ohnehin bereits als Absteiger in die Bezirksliga fest. Alle noch ausstehenden Spielen werden nun mit drei Punkten und 2:0-Toren für den jeweiligen Gegner der Giesenkirchener gewertet. Direkte Auswirkungen auf den Auf- oder Abstiegskampf hat der Rückzug der Giesenkirchener derweil nicht wirklich. Reusrath hatte vor dem Spiel am Freitag sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Holzheimer SG war mit 43 Punkten ohnehin gerettet. Die Mannschaft des 1. FC Wülfrath hatte Stand Samstag fünf Punkte Vorsprung.