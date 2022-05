Feldhockey : Tiefschwarzes Wochenende für den HTC

Neuss Obwohl der Hockey-Zweitligist aus Neuss den Klassenverbleib drei Spieltage vor Saisonschluss jetzt auch rechnerisch sicher hat – die Niederlagen in Mönchengladbach (1:5) und beim DSD Düsseldorf (3:5) drücken arg auf die Stimmung.

Und darum zunächst zur Partie in Gladbach: Trotz eines, so der Coach ungehalten, leblosen Auftritts gelang es Krystian Sudol, die durch einen Treffer von David Filipe Ascenso Franco früh (5.) ins Hintertreffen geratenen Gäste wieder auf gleiche Höhe zu bringen (12.). Dem „Kümmeltor“(Gräber) setzten Fabian Rickenbach und Tevin Kok noch vor dem Seitenwechsel die Treffer zur Gladbacher 3:1-Führung entgegen – jeweils im Nachschuss nach Strafecken. Krass unterlegen waren die Neusser nicht, doch fehlte dem Coach der rechte Zugriff. „Wenn Gladbach im Kreis war, brannte es jedes Mal lichterloh vor unserem Tor. Wenn wir im Kreis waren, blieben wir total ungefährlich.“ Im Ergebnis machte sich das so bemerkbar: Goalgetter Abdud Dayaan Cassiem, bester Mann der von seinem Bruder Mustaphaa Cassiem sowie Tevin Kok und Nic White vervollständigten Fraktion südafrikanischer Nationalspieler, erhöhte im zweiten Abschnitt per Konter auf 4:1, Dan Schenck war beim 5:1 ebenfalls dankbarer Endpunkt eines Schnellangriffs. Dabei, klagte Gräber, seien seine Schützlinge gerade im letzten Viertel schwer am Drücker gewesen. „Aber wir hätten noch eine Stunde spielen können, ohne ein Tor zu schießen.“ Bedeutend mehr hatte er sich darum von der Partie in Grafenberg versprochen, wo er im Deutschen Sportklub Düsseldorf einen Kontrahenten auf Augenhöhe vermutete. Die Vorstellung bis zur Halbzeitpause ließ der Coach seinen Jungs noch mit Schmerzen durchgehen. Julian Dettmer traf nach Maximilian Bergs‘ Führungstor zum 1:1, auf die Treffer von Tassilo Busch (Ecke/15.) und Lukas Muth schon nach Wiederbeginn zum 3:1 (47.) ließ der junge Frederick Lonnes das 2:3 (48.) folgen. Und dann wurde es richtig düster: „Was wir alleine im dritten und Viertel an Torchancen ausgelassen haben, geht auf keine Kuhhaut“, schimpfte Gräber. „Obwohl wir ganz schlecht verteidigt haben, hätten wir dieses Spiel trotzdem noch mit 8:5 gewinnen können.“