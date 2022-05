Fußball-Bezirksliga : Christian van de Flierdt trifft beim Abschied

Schiefbahn Wenn ein verdienter Spieler Abschied nimmt, so ist nicht garantiert, dass das mit einem Erfolgserlebnis endet. Bei Christian van de Flierdt hat es geklappt. Und dazu hat er erheblich beigetragen.

Der VfL Willich gewann das Kreisderby der Fußball-Bezirksliga beim SSV Grefrath mit 4:2 (3:2). Dabei legte das Glasmacher-Team – der Coach gab drei Akteuren eine Chance, die in der kommenden Spielzeit von den A-Junioren zum Kader stoßen und mit Tim Hebich, der seine Sache ordentlich machte, stand der Zweitkeeper zwischen den Pfosten –, einen Start nach Maß hin. Gleich dreimal langte dabei Benny Wirth hin. Erst per Foulelfmeter (6.), dann mit einem Schuss (12.) und danach wieder durch Foulelfmeter (19.). Bei dieser Aktion, auch am VfL-Torjäger verwirkt, sah Grefraths Christopher Claeren die rote Karte. Es war bereits der zweite Platzverweis des SSV-Kapitäns in dieser Spielzeit. Zur allgemeinen Überraschung waren aber danach die Hausherren voll da und kamen durch Gerrit Lenssen (35.) und Niklas Schmitz heran (44.). Die zweite Hälfte war dann ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen für den SSV. Aber gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Mit dem Abpfiff machte Marco Hellwig für die Gäste den Sack zu.