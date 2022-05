Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter kassiert Niederlage zum Saisonabschluss

Kalkar Der Landesligist muss sich im Heimspiel gegen die VSF Amern mit 1:4 geschlagen geben. „Für uns war aber mehr drin“, sagt Trainer Thomas Geist.

Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter musste zum Saisonabschluss vor heimischem Publikum eine deutliche Niederlage gegen die VSF Amern hinnehmen. Mit 1:4 (1:2) unterlag das Team von Trainer Thomas Geist. „Es war durchaus mehr drin für uns. Schlussendlich würde ich aber behaupten, dass wir verdient verloren haben – wenn auch nicht in dieser Höhe“, so der Coach.

Schon nach einer Minute gingen die Gäste gegen ungeordnete Kalkarer in Führung, Lamin Fuchs überwand Keeper David Pawlowski. „Da waren meine Spieler überhaupt noch nicht auf dem Platz. Ich hatte fast den Eindruck, dass sie etwas in ihr Kaltgetränk gemischt hatten, vielleicht Beruhigungstabletten. Immerhin sind wir danach aber schnell ins Spiel gekommen“, sagte Geist. Marvin Ellmann (32.), der den Klub im Sommer verlässt, sorgte für den Ausgleich. Wenig später hätte der Routinier, der zwei Jahre für die SV Hö.-Nie. spielte, sogar ein zweites Mal treffen können. Doch sein Versuch landete am Lattenkreuz. Im Gegenzug traf Amerns Karim Sharaf nach 36 Minuten zum 2:1.