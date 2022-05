Einrichtung in Kaarst : VHS-Leiter Kreuels geht in den Ruhestand

Karl-Heinz Kreuels gibt die Leitung der VHS ab. Foto: VHS

Kaarst Karl-Heinz Kreuels legt sein Amt nieder, sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Der VHS-Leiter will in Zukunft aktiv als Kursteilnehmer weitermachen.

Seit 16 Jahren ist Karl-Heinz Kreuels Leiter der VHS Kaarst-Korschenbroich, nun geht er in den Ruhestand. Das teilte Kreuels unserer Redaktion mit. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Juni, doch am Donnerstag war sein letzter Arbeitstag im VHS-Haus in der Kaarster Stadtmitte.

Kreuels blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit als VHS-Leiter zurück. „Dieses Gefühl kommt wohl daher, dass mit in meinem beruflichen Umfeld hier überwiegend wohlwollende Menschen begegnet sind“, schreibt er in einer Abschiedsmail, die unter anderem an Bürgermeisterin Ursula Baum adressiert war und unserer Redaktion vorliegt. Kreuels bedankte sich für das Engagement, mit der sich Mitarbeiter, Ehrenamtler, Dozenten und die Teilnehmer der verschiedenen Kurse für die Entwicklung der VHS eingesetzt und ihm ein großes Vertrauen entgegengebracht haben.