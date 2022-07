Tennis-Bundesliga : Van de Zandschulp ist am Sonntag dabei

Neuss Nach dem Aus in Wimbledon fühlte sich der Topspieler des Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss müde. Jetzt steht fest, dass der Niederländer beim wichtigen Doppel-Heimspieltag gegen Großhesselohe spielt.

Die Erleichterung war Marius Zay anzumerken. Die vergangenen Tage haben dem Teammanager des Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss alles abverlangt, um aus dem vorhandenen Spielerkader zwei schlagkräftige Mannschaften für den bevorstehenden Doppel-Heimspieltag am Freitag (13 Uhr) gegen den amtierenden Meister TK GW Mannheim und am Sonntag (11 Uhr) gegen den Vorjahresdritten TC Großhesselohe zusammenzustellen. Während in der ersten Partie weitgehend die Mannschaft spielt, die zum Auftakt beim Rochusclub verlor, gelang es Zay, für Sonntag die niederländische Nummer eins Botic van de Zandschulp von einem Einsatz zu überzeugen.

Normalerweise ist bei van de Zandschulp keine große Überzeugungskraft nötig, wenn es um einen Einsatz für Blau-Weiss geht. Das hat sich seit seiner ersten Saison an der Jahnstraße im Jahr 2017 immer wieder gezeigt. Doch der rasante Aufstieg in den vergangenen Monaten auf Platz 25 der Weltrangliste ging offenbar an die Substanz, nach dem Aus in Wimbledon am Montag gegen Rafael Nadal meldete sein Körper jedenfalls dringenden Erholungsbedarf an. So stand bis Donnerstag sogar auf der Kippe, ob er überhaupt würde spielen können. „Botic hat Bock und freut sich auf Neuss. Und für uns als Verein ist natürlich sehr schön, so einen Ausnahmespieler auf unserer Anlage präsentieren zu können“, sagt Marius Zay. Am Sonntag wollen die Blau-Weissen nämlich eine Art Sommerfest mit unterschiedlichen Aktionen feiern. Da hebt es natürlich die Stimmung der Tennisfans, wenn es auf dem Center Court zu einem Knüller zwischen dem Niederländer und der Mannheimer Nummer eins Francisco Cerundolo (ATP 41) kommen würde. Zay geht jedenfalls davon aus, dass die Truppe aus der Nähe von München mit dem Argentinier anreist, dahinter rechnet er mit Arthur Rinderknech (ATP 62) sowie den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 155) und Philipp Kohlschreiber (ATP 231).