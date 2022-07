Turnen : Dormagenerin bestätigt in Bundesliga gute Form

Sarah Voss turnte in der Bundesliga für Köln. Foto: dpa/Christoph Soeder

Dormagen Sarah Voss trat für das TZ DSHS beim zweiten Wettkampftag in Buchholz an drei Geräten an. Wie schon bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin zeigte sie starke Leistungen.

Nach ihren starken Auftritten bei der Turn-DM in Berlin, wo sie mit zwei Gold- und zwei Silbermedaillen zur erfolgreichsten Athletin avancierte, bestätige die Dormagenerin Sarah Voss in der Bundesliga ihre gute Form. Obwohl sie aus der Bundeshauptstadt mit leichten Rückenbeschwerden abgereist war, unterstützte sie ihre Mannschaft vom TZ DSHS Köln am zweiten Wettkampftag in Buchholz an drei Geräten. Das große Ziel ist es, sich für das Bundesliga-Finale am 3. Dezember in Ulm zu qualifizieren.