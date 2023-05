Bayers Europapokal-Abenteuer Helden von einst angetan von der Gegenwart

Sie war beileibe nicht die Einzige. „Das war schon damals eine tolle Mannschaft, und das ist sie bis heute geblieben“, sagte HaDe Schmitz und gab augenzwinkernd zu: „Ich habe heute vieles erfahren, was die Jungs so gemacht haben und was ich als Trainer damals gar nicht wusste. Vielleicht war das auch besser so.“ Allzu schlimm kann es nicht gewesen sein, schließlich war die Ära unter seiner Regie die mit Abstand erfolgreichste in der inzwischen 40-jährigen Geschichte des Dormagener Profi-Handballs: Europapokal-Finalist 1993, DHB-Pokalfinalist 1993, Europapokal-Halbfinalist 1994. „Und mit der Halle wären wir wahrscheinlich auch Deutscher Meister geworden“, meinte Andreas Thiel mit Blick ins Bayer-Sportcenter, das die, die noch nie da waren, in Erstaunen versetzte: „Ich wusste gar nicht, dass die inzwischen eine so tolle Halle haben“, sagte Matthias Schmidt.